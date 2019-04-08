Член банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск

Ростов-на-Дону, 8 апреля. Обвиняемый в нападении на Буденновск в составе банды Басаева Руслан Исламов признал свою вину. Оглашение приговора ему назначено на 9 апреля, сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

Руслана Исламова обвиняют в участии в банде Шамиля Басаева и нападении на Буденновск в 1995 году. Оглашение приговора состоится в 14.00 по московскому времени, передает РИА Новости.

В обвинительном заключении сказано, что Исламов в 1995 году вступил в банду под руководством Басаева. В июне того же года не менее 160 человек из числа участников группировки, в том числе обвиняемый, прибыли в Буденновск. Они совершили нападение, жертвами которого стали около 130 человек. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек. По версии следствия, Исламов охранял заложников.

Он вышел из банды 10 июля 2006 года — после того, как Басаева ликвидировали. 13 июля 2017 года Исламова задержали.

Сообщается, что Руслан Исламов признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело слушалось в особом порядке.

Напомним, 14 июня 1995 года боевики из банды Басаева захватили заложников в Буденновске и удерживали их в здании центральной районной больницы. Члены банды были вооружены автоматами, гранатами и взрывными устройствами. При нападении террористы убили 129 человек, еще 317 человек получили ранения.

В результате переговоров большая часть заложников была освобождена. Боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта — Шамиль Басаев — был ликвидирован во время спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения на Буденновск уже осужден на длительные сроки заключения.