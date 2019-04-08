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Авиация Хафтара нанесла удары по военному аэродрому Митига в Триполи

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Авиация Хафтара нанесла удары по военному аэродрому Митига в Триполи

Триполи, 8 апреля. Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удар по военному аэродрому Митига вблизи Триполи. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

ВВС Ливийской национальной армии нанесли серию авиаударов по военному аэродрому Митига, который контролируется силами Правительства национального единства (ПНЕ). В ответ силы ПНЕ открыли зенитный огонь по самолетам ВВС ЛНА.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на столицу Ливии, которая контролируется силами ПНЕ. 5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в ливийский город Раджма, в котором размещается штаб маршала Халифа Хафтара. Генсек ООН провел встречу с Хафтаром, в ходе которой маршал заявил, что  ЛНА продолжит наступательную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.

Автор: Сергей Петров
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