Путин назвал срок запуска АЭС «Аккую» в Турции

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин рассказал о намерении привлечь дополнительных инвесторов к строительству АЭС «Аккую» на южном побережье Турции. Об этом российский лидер заявил на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

По словам Путина, строительство АЭС на юге Турции является приоритетным проектом в сфере энергетики. Запуск первого блока АЭС запланирован на 2023 год — к столетию Турецкой республики.

«На данном этапе необходимо привлечь дополнительное финансирование и заключить соответствующие соглашения с потенциальными турецкими инвесторами. И такие потенциальные инвесторы есть», — заявил Путин.

АЭС «Аккую» сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков. Соглашение о строительстве АЭС было подписано в мае 2010 года. В прошлом году лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству станции. Предполагается, что блоки будут вводиться в строй последовательно с интервалами в один год. Общая стоимость реализации проекта составит 22 млрд долларов. О своем намерении получить лицензию, разрешающую строительство второго блока атомной электростанции «Аккую» в Турции, заявила госкорпорация Росатом.

В понедельник в Москве проходит заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, на котором присутствуют Путин и Эрдоган. Ранее российский лидер назвал приоритетной поставку в Турцию систем С-400 «Триумф».