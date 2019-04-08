Скабеева отреагировала на попадание в топ-3 «Рейтинга травли»

Москва, 8 апреля. Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на свое попадание в топ-3 нового «Рейтинга травли» медиаперсон.

В списке оказались личности, которые получили больше всего негативных отзывов в СМИ и социальных сетях с 29 марта по 4 апреля. Возглавил рейтинг бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, уехавший на Украину в 2015 году. Скабеева же заняла в нем вторую строку.

Коэффициент травли журналистки телеканала «Россия 1» подскочил в три раза до 32,3% из-за ее шуточного заявления о намерении участвовать в выборах президента Украины. Однако сама Скабеева призналась, что ничего не знает о негативных комментариях в свой адрес и может лишь удивляться включению своей персоны в такой список.

По ее мнению, рейтинг был придуман слишком поздно. Со временем Скабеева, как рассказала она сама, стала «куда менее чувствительной» к тому, что называется травлей.

«Те злые слова в мой адрес, которые могли выбить из колеи и расстроить, были сказаны лет семь назад, во времена «болотных» и Pussy Riot», — цитирует ее RT.

Журналистка отметила, что в настоящее время с куда большим удовольствием обращает внимание на другие рейтинги, например, телевизионные. Они говорят о ее личном успехе и успехе программы «60 минут», ведущей которой она является.

«Зрители меня любят», — констатировала она.

Напомним, прошлый рейтинг, составленный по данным публикаций в период с 22 по 28 марта, возглавила журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Негативные высказывания в ее адрес появлялись, в частности, из-за намерения завести ребенка от покойного супруга с помощью «замороженных эмбрионов», чтобы получить наследство, и интервью журналистке Ксении Собчак.