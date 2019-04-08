Булдаков отдавал деньги нуждающимся актерам до самой смерти

Москва, 8 апреля. Народный артист России Алексей Булдаков отдавал деньги Гильдии актеров кино для нуждающихся коллег по цеху, но просил никому не рассказывать о своей благотворительности. Эту тайну раскрыла исполнительный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина во время прощания с артистом.

Церемония прощания с народным артистом России прошла в московском Доме кино в понедельник, проводить Булдакова в последний путь пришли его коллеги и поклонники. Многие артисты, стоя у гроба, делились воспоминаниями о покойном актере, сообщил телеканал «360».

Актер театра и кино Александр Панкратов-Черный отметил, что Булдакова страшно угнетали годы безработицы. Поэтому, по словам Панкратова-Черного, артист хватался за любую работу и соглашался сниматься в кино, даже не читая сценария.

А когда безденежье кончилось, артист делился заработанными деньгами с нуждающимися коллегами, отметили «Дни.ру». Гущина рассказала, что Булдаков приносил им деньги до самой смерти.

«Когда получал гонорар, шутил: «Вот, немножко подзаработал». Приходил к нам, давал деньги и говорил: «А это для тех коллег, кто нуждается», — отметила Гущина.

При этом артист запрещал рассказывать о своей благотворительности и говорить, кто именно помог.

Напомним, о смерти известного актера Алексея Булдакова стало известно 3 апреля. У артиста, который был на отдыхе с женой и друзьями в Монголии, оторвался тромб.

Булдаков сыграл в более чем 150 картинах. Широкую известность актеру принесла роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты», отметила «Газета.ру».