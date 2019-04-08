Житель Волгоградской области открыл стрельбу рядом с кафе

Волгоград, 8 апреля. Житель города Волжский Волгоградской области заявил в полицию, что неизвестный выстрелил в него из оружия возле одного из кафе. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе проверки инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ночью 7 апреля около 2.00 возле кафе, расположенного на улице 40 Лет Победы, произошел конфликт между двумя группами молодых людей. В ходе ссоры один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в 37-летнего местного жителя.

Полиция установила личность человека, применившего оружие. Им оказался 27-летний волжанин, которого ранее судили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Травматический пистолет, который легально принадлежал подозреваемому, изъяли сотрудники правоохранительных органов. Нарушителю грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили перестрелку под Волгоградом. В результате инцидента погиб один человек.