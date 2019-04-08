Путин назвал приоритетной поставку в Турцию российских ЗРК С-400

Москва, 8 апреля. Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

«Серьезные задачи по укреплению нашего сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — заметил Путин.

Ранее сообщалось, что на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Соединенные Штаты оказывают серьезное давление в связи с поставками российских ЗРК С-400. Однако стало известно, что власти Турции не откажутся от покупки у РФ зенитно-ракетных систем даже в том случае, если Анкаре удастся договориться с американцами по поводу приобретения систем Patriot.

В интервью Федеральному агентству новостей, политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев заявил, что после попытки государственного переворота в 2016 году Турция не боится делать антиамериканские заявления и ищет для себя более выгодные предложения, в частности контракт на закупку российских С-400. По мнению эксперта, для Турции вопрос выбора между российским С-400 и американским ЗРК Patriot является политическим. Символическая закупка российского вооружения — это шаг со стороны Турции, символизирующий наличие у страны национального суверенитета, уверен Валяев.