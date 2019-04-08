Военные ДНР ответили на обстрелы ВСУ в Донбассе

Донецк, 8 апреля. Ополченцам Донецкой народной республики удалось уничтожить огневые точки военных ВСУ в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

Как пишет «Донецкое агентство новостей», огневые точки украинских силовиков, с которых велись обстрелы территории ДНР, уничтожены.

«Ответным огнем из незапрещенного оружия огневые точки противника были уничтожены. Потери противника составили: трое убитых и один ранен», — сообщил Безсонов.

Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции республики заявил, что в Донецке сорвали провокацию украинских силовиков. По его словам, 7 апреля утром «две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 15–20 человек выдвинулись в направлении пункта пропуска «Октябрь». Их главная задача заключалась в том, чтобы спровоцировать военных ДНР открыть огонь и возложить ответственность за потери среди мирного населения на Народную милицию.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. ЛНР и ДНР отказались признать новое руководство страны и заявили о своей независимости. Киев ввел на территорию Донбасса войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта в Донбассе были приняты международные минские соглашения, которые определили шаги, направленные на деэскалацию конфликта. Однако Украина регулярно нарушает договоренности. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч жителей республик.