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Путин оценил усилия РФ и Турции для созыва конституционного комитета Сирии

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Путин оценил усилия РФ и Турции для созыва конституционного комитета Сирии

Москва, 8 апреля. Москва и Анкара продолжают энергичные усилия для нормализации ситуации в Сирии, в том числе для созыва конституционного комитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

В понедельник российский лидер принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи собеседники рассмотрели не только вопросы двустороннего сотрудничества, но также и международные темы.

«Россия и Турция как гаранты астанинского процесса продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки в этой стране [Сирии]», — оценил Путин.

Президент отметил, что Москва и Анкара координируют действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования конституционного комитета.

Напомним, о необходимости создания органа, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии, заявлял бывший спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, его пост занял впоследствии Гейр Педерсен.

В ООН отмечали необходимость включить в состав комиссии представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен и женщин. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров по итогам своих переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади сообщил, что работа по формированию конституционного комитета Сирии подходит к концу.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ТАСС
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