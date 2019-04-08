Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей

Москва, 8 апреля. Красногорский городской суд Московской области изъял у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество на сумму 10 миллиардов рублей.

Генеральная прокуратура РФ подала гражданский иск об обращении имущества Шестуна в доход государства. Суд изъял у Шестуна более 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, а также другой самоходный и речной транспорт. Соответчиками по иску Генпрокуратуры выступили около десяти человек, а также жена Шестуна Юлия. При этом Шестун и его супруга назвали иск незаконным, а также потребовали его отклонить.

Напомним, Шестун возглавлял Серпуховский район Московской области с 2003 по 2018 год. По данным следствия, Шестун проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, благодаря чему чиновник стал миллиардером. Сам Шестун свою вину не признает, утверждая, что уголовное дело связано с его планами переизбраться главой района.