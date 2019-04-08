Савченко заявила, что Зеленский победил в первом туре выборов благодаря ей

Киев, 8 апреля. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что ситуация вокруг ее дела помогла кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому победить в первом туре выборов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский прославился благодаря роли в сериале «Слуга народа». В нем шоумен сыграл Василия Голобородько — школьного учителя истории, который случайно стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами в стране. Савченко считает, что «Слуга народа» с его «воображаемыми сценами захвата Верховной Рады» эмоционально близок народу Украины.

Надежда Савченко пишет, что Владимир Зеленский, возможно, так и запомнился бы актером из сериала, если бы не расследование в отношении нее. По мнению депутата, украинцы начали понимать, что в стране есть «сила», которая может «реализовать их мечты».

Савченко считает, что люди испугались своих «радикальных мыслей» и нашли «выход своим мечтам» через избрание Владимира Зеленского, который ассоциируется с героем сериала «Слуга народа» Василием Голобородько.

«Чтобы поверить в чудо-сказку, надо почувствовать, что ее возможно реализовать наяву. Именно ситуация с Надеждой Савченко дала людям такое ощущение. Украинцы поверили в чудо-сказку «Слуга народа». Владимиру Зеленскому осталось только реализовать ее добрую часть в жизнь», — рассказала Савченко в Facebook.

Генпрокуратура Украины обвиняет Надежду Савченко в подготовке терактов в Раде и правительственном квартале. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, она хотела уничтожить боевыми гранатами две ложи в парламенте и минометным огнем обрушить купол здания.

Напомним, 31 марта на Украине состоялись выборы президента. По результатам голосования был объявлен второй тур, в который вышли Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Голосование состоится 21 апреля.