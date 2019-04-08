Мадуро рассказал о восстановлении энергобезопасности Венесуэлы

Каракас, 8 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о плане восстановления системы электроснабжения страны. По словам Мадуро, в настоящий момент план находится в разработке.

«План восстановления национальной электросистемы находится в разработке. Мы работаем в трех направлениях: освобождаем систему от кибератак, защищаем линии передачи от электромагнитных атак и восстанавливаем поврежденное оборудование. Мы движемся!» — написал Мадуро в Twitter.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Венесуэлы 25 марта. Сбой в системе электроподачи вызвал перебои с водоснабжением. Подача электричества была полностью восстановлена 3 апреля.

После масштабных отключений Мадуро утвердил месячный план по восстановлению системы энергобезопасности страны. Кроме того, глава Венесуэлы призвал всех граждан страны усилить бдительность. По его словам, аварии, которые произошли 7 и 25 марта, «были нанесены, чтобы свести с ума страну».

Ранее, 7 марта, без электричества остались 20 штатов Венесуэлы из-за аварии на венесуэльской ГЭС «Эль Гури». Мадуро заявил, что авария на ГЭС «Эль-Гури» являлась террористическим актом, который совершило правительство США против народа Венесуэлы. По словам Мадуро, это была «кибератака против венесуэльской электрической системы», осуществленная из Чикаго и Хьюстона.

Мадуро призвал глав всех стран потребовать от Вашингтона прекратить агрессию в отношении Каракаса. Глава Венесуэлы заявил, что США «перешли на новый уровень сумасшествия и ненависти». Мадуро подчеркнул, что венесуэльский народ ни с кем не спорит и достоин уважения, а не агрессии.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Самопровозглашенного главу государства поддержали США, Канада и страны ЕС. Конституционный лидер Венесуэлы Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США» и обвинил Вашингтон в попытке устроить госпереворот в стране.