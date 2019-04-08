Жена Мамаева рассказала об условиях расторжения контракта «Краснодара» с футболистом

Москва, 8 апреля. Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаев заявила, что контракт с футболистом нельзя расторгнуть, пока он находится в СИЗО.

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал интервью YouTube-каналу «Русские норм». Он заявил, что у ФК были свои причины «расторгнуть контракт с Мамаевым», в палату по разрешению споров было подано соответствующее заявление.

Жена футболиста Алана Мамаева прокомментировала слова Галицкого, отметив, что Павел Мамаев в настоящее время ни с кем не может вести переговоры, так как находится в СИЗО, пишет kp.ru.

«При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф», — подчеркнула Алана Мамаева.

Напомним, 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаеву и нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину на шесть месяцев. На заседании присутствовали супруги футболистов. В отношении игроков «Краснодара» и «Зенита» возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».