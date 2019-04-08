Медведев распорядился создать рабочую группу по подготовке нового КоАП

Москва, 8 апреля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать межведомственную рабочую группу по подготовке нового кодекса РФ об административных правонарушениях и утвердить ее состав», — говорится в документе.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ, координировать работу группы будет вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Напомним, в конце марта Медведев поручил министерству юстиции разработать концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях до 1 июня 2019 года «с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».

Концепцию нового кодекса РФ Минюст, Минэкономразвития, заинтересованные органы госвласти и экспертные организации должны представить в правительство России.

Ранее стало известно о том, что Минстрой России подготовил поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым в документе появится понятие ветхого жилья. Руководитель АНО «ЖКХ эксперт», член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что законодателям необходимо разработать механизм, который бы предусматривал реконструкцию многоквартирных домов в том случае, если они признаются ветхими.