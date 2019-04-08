Штаб Зеленского попросил у МВД охрану для кандидата в президенты

Киев, 8 апреля. Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в министерство внутренних дел страны с просьбой обеспечить его государственной охраной, сообщил советник главы МВД Иван Варченко.

Представитель ведомства сообщил, что до первого тура правоохранители охраняли девятерых кандидатов в президенты.

«В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании», — передает «Интерфакс — Украина» слова Варченко.

По его словам, Национальная полиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты. Он напомнил, что задача сотрудников правоохранительных органов заключается в обеспечении коммуникации со всеми субъектами избирательного процесса.

В прошлый понедельник министр внутренних дел Украины сообщил, что Национальная полиция сняла охрану с семи кандидатов в президенты Украины, под охраной оставались Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Напомним, действующего президента Украины Петра Порошено охраняют сотрудники Управления государственной охраны.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов. Будет проведен второй тур президентских выборов, в котором примут участие лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур пройдет на Украине 21 апреля.