Сирия готова принять заложников «Эр-Рукбана», сбежавших из концлагеря США

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США прекратить незаконную оккупацию сирийской территории, чтобы решить проблему с беженцами, против их воли удерживаемыми в лагере «Эр-Рукбан». Об этом он заявил в ходе встречи с иорданским дипломатом Айманом ас-Сафади. «Эр-Рукбан» российский министр назвал «поводом для сохранения оккупационного присутствия США».

Более чем тысяче сирийских беженцев удалось выбраться из лагеря «Эр-Рукбан» за минувшую неделю через пропускной пункт «Джлеб», созданный при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Беженцы были доставлены в район города Хомс, им была оказана необходимая помощь. Вчера Минобороны РФ сообщило об отправке сирийским правительством специально сформированных колонн автобусов в район пропускного пункта «Джлеб» — эти меры позволят обеспечить беспрепятственный вывоз прибывающих из «Рукбана» беженцев. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Продолжительная и упорная борьба за свободу жителей лагеря «Рукбан», которую ведут Дамаск и Россия, до сих пор не завершена. Обитатели лагеря, созданного еще в 2014 году, оказались в заложниках у террористических группировок, которые получили полную свободу на юге провинции Хомс после создания во второй половине 2017 года «зоны деконфликтации» вокруг незаконно размещенной в Сирии военной базы США «Ат-Танф». Боевики, безнаказанно орудующие под защитой американской авиации в 55-километровой зоне «Ат-Танфа», полностью контролируют лагерь беженцев, установив там настоящую тиранию — часть лагеря обнесена стеной, действует комендантский час, поставляемые ООН гуманитарные грузы перехватываются боевиками, а жителям запрещено покидать лагерь без особого разрешения.

Ситуация стала постепенно меняться после того, как в начале февраля второй гуманитарный конвой ООН в сопровождении военной полиции РФ достиг «Эр-Рукбана». Практически все жители лагеря заявили, что хотели бы покинуть его и вернуться в свои дома — и подконтрольным американцам из «Ат-Танфа» боевикам из группировки «Магавир ат-Таура» недолго удавалось удерживать их, рассказывая страшные истории о «преследованиях властей» и «гуманитарной катастрофе» на контролируемой Дамаском территории Сирии.

Информационная блокада не помогла — беженцы узнали правду и начали бежать из заключения. 360 жителей «Рукбана» смогли вырваться, обманув боевиков, и сами подтвердили сообщения о том, что лагерь беженцев превратился в «настоящий ад», которым заправляют военные США. Позже, 4 апреля, из «Рукбана» вышли еще 985 человек. Однако в лагере остается еще порядка 40-45 тысяч беженцев, и большинство из них — женщины и дети. Россия неоднократно призывала США принять участие в расформировании лагеря «Рукбан», однако американская сторона игнорирует приглашения на координационные совещания в пропускном пункте «Джлеб»

Сейчас, после заявлений США о значительном сокращении своих сил в Сирии — в том числе и на базе «Ат-Танф» — из «Рукбана» бегут даже боевики. Сирийские источники сообщают, что террористы из «Магавир ат-Тауры», притворяясь беженцами, пытаются сбежать из американской «зоны безопасности» и скрыться на контролируемых правительством территориях; возможно, они надеются добраться до Идлиба или Африна, чтобы примкнуть к боевикам «Тахрир аш-Шам» или протурецких группировок. Видимо, боевики понимают, что рано или поздно будут расформированы и «Эр-Рукбан», и «Ат-Танф» — и тогда они останутся посреди голой пустыни без поддержки и снабжения, запятнавшие себя бесчисленными преступлениями против мирных жителей.

Maghaweir al-Thowra terrorists flee Syria to Jordan dressing up as #Rukban refugees, apparently not everyone likes the idea of withdrawing US troops pic.twitter.com/MGkMZdw2Z7 — Benjamin Jonson (@Ben_Jonson_1985) April 8, 2019

Ситуация вокруг лагеря «Эр-Рукбан» в очередной раз показала, что американскую сторону в принципе не волнует благополучие жителей Сирии, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Единственной целью США в Сирии остается борьба против правительства в Дамаске для свержения президента Сирии Башара Асада.

«К сожалению, [ситуация с «Рукбаном»] еще раз подтверждает, что американцы там [в Сирии] боролись не с ИГИЛ1 (запрещена в РФ), а создавали свои собственные очаги сопротивления власти Асада — заигрывали и с террористами ИГ1, и с оппозицией, в том числе деструктивной, и в итоге не способствовали нормализации. Там, где они присутствуют, постоянно возникают очаги напряженности, — подчеркнул сенатор. Причем их совершенно не волнует гуманитарная сторона вопроса — им главное, чтобы не распространялось влияние Дамаска на регионы Сирии, чтобы Асад не мог восстановить контроль над всей территорией Сирии. И во-вторых — они не хотят стабилизации в стране, им нужна постоянная конфликтная ситуация».

При этом неспособность международных организаций помочь узникам «Рукбана» и как-то повлиять на американцев Джабаров счел совершенно неудивительной.

«А на кого сейчас ООН может повлиять? Понятно, что не на американцев, — объяснил собеседник ФАН. – Американцы не прислушиваются к мнению ООН, у них своя точка зрения по любому вопросу. Поэтому, к сожалению, получилось так, что ООН лишь делает заявления, но этим заявления в принципе никто не следует».

Стоит напомнить — именно в 55-километровой зоне вокруг базы «Ат-Танф» сейчас находятся боевики «Исламского государства»1, сумевшие бежать при разгроме под Багузом на востоке Сирии. Террористы, размещенные в тренировочном лагере одной из группировок «радикальной оппозиции», получили от своих покровителей все необходимое для продолжения войны. Предположительно, на территории «зоны безопасности» «Ат-Танфа» и ближней части иракской провинции Анбар может скрываться до 1500 тысяч опытных, закаленных в боях боевиков ИГ, — и чтобы выжить, они готовы будут выполнить любой приказ своих заокеанских покровителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.