Митингующие в Хартуме опровергли вброс о военном перевороте в Судане

Хартум, 8 апреля. Информация о «военном перевороте» в Судане является фейком. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из столицы африканского государства — города Хартум.

В ряде telegram-каналов появились сообщения о пресс-конференции перед зданием Генерального штаба в Хартуме, где якобы было объявлено, что действующее правительство Судана утратило свою легитимность, и власть в свои руки берут военные. Корреспондент ФАН спросил об этом у участников акции протеста, чей митинг проходит как раз перед министерством безопасности — местом, где базируется большинство силовых ведомств Судана, в том числе Генштаб.

Суданцы опровергли сведения о «военном перевороте».

«Если бы это произошло, мы бы уже отмечали», — заявили хартумцы.

Митингующие также рассказали, что между полицией и военными в Хартуме произошла стычка. Утром 8 апреля сотрудники полиции попытались атаковать протестующих. Армия встала на защиту демонстрантов. Стычка между военнослужащими и полицейскими, по словам очевидцев, длилась 5–10 минут. Инцидент был исчерпан, когда армия оттеснила полицейских и поставила кордон. В результате конфликта погиб один военнослужащий.

Полицейские также попытались подобраться ближе к месту митинга и захватить автомобиль, который митингующие ранее отбили у правоохранительных органов. Однако суданцы отстояли авто, в которое скидывают весь мусор. Они пообещали, что после этого уберут транспортное средство за периметр зоны митинга.

Как сообщает корреспондент ФАН, сейчас ситуация стала более спокойной. Митингующие сделали в буферной зоне навесы и поставили палатки, чтобы демонстранты могли отдохнуть.