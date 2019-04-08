Президент Финляндии приедет на встречу с Путиным на поезде

Хельсинки, 8 апреля. Президент Финляндии Саули Ниинисте отправился на скоростном поезде «Аллегро» в Санкт-Петербург, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным на полях арктического форума, об этом сообщает канцелярия финского президента.

«Аллегро» отправился в Петербург! Президент Ниинисте выступит завтра на главной сессии Международного арктического форума и встретится с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Петербурге 9 и 10 апреля. Главной темой предстоящего форума станет «Арктика. Океан возможностей». В рамках форума будут работать три направления: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

На пленарном заседании форума 9 апреля выступит российский лидер Владимир Путин. Также ожидаются выступления президента Финляндии Саули Ниинисте и Исландии Гудни Торлациус Йоханнессона, премьер-министра Норвегии Эрна Сульберга и главы кабмина Швеции Стефана Левена. Вечером 9 апреля состоится рабочий обед Путина с иностранными представителями.

Ранее Путин в приветствии участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» заявил, что Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. По словам главы государства, Арктика может стать территорией мира, стабильности и партнерства только при условии взаимодействия сторон.