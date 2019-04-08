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Омбудсмен обратилась в МВД Петербурга после инцидента с охранником Леонтьева

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Омбудсмен обратилась в МВД Петербурга после инцидента с охранником Леонтьева

Санкт-Петербург, 8 апреля. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обратилась в ГУ МВД по городу в связи с произошедшим на концерте Валерия Леонтьева инцидентом, когда охранник оттолкнул девочку, пытавшуюся вручить цветы исполнителю. 

Как сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, инцидент произошел в концертном зале «Октябрьский» 19 марта. 12-летняя девочка пришла на концерт с бабушкой. Она хотела вручить певцу букет цветов, однако ее взял за руку охранник и силой усадил на место.

Действия охранника в официальном ответе пресс-секретаря артиста объяснили заботой о безопасности ребенка, поскольку девочку якобы «могли затоптать». Однако, как указали в аппарате петербургского омбудсмена, все зрители в этот момент сидели на своих местах, никакой толпы в проходах не было.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка обратили внимание на то, что правоохранителям разбираться в ситуации спустя столько времени будет довольно сложно, поскольку у девочки нет телесных повреждений, а доказательством произошедшего служит только пятисекундная запись.

Отец школьницы обратился как к детскому омбудсмену, так и в прокуратуру. По словам мужчины, после инцидента на концерте перед его дочерью никто не извинился. 

Омбудсмен обратилась в МВД Петербурга после инцидента с охранником Леонтьева

Ранее пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, попавшее в Интернет видео с концерта обрезано. Она уверяет, что в полной версии ролика видно, как охранник просто усаживает ребенка на место.

При этом администратор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что история не стоит и «выеденного яйца».

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
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