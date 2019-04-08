Кикабидзе не приедет на похороны Данелии

Тбилиси, 8 апреля. Известный грузинский певец, автор песен и киноактер Вахтанг Кикабидзе сообщил, что не сможет приехать на похороны своего друга, режиссера Георгия Данелии.

Грузинский актер в курсе, что церемония прощания состоятся во вторник, 9 апреля.

«Я не буду присутствовать, я лежу в больнице», — передает РИА Новости слова Кикабидзе.

Ранее артист рассказал, что в медицинском учреждении он проходит процедуру диализа.

Напомним, известный советский режиссер Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни. В конце февраля текущего года Данелия был госпитализирован с пневмонией. После госпитализации врачи ввели режиссера в состояние искусственной комы. Позднее медики вывели Данелию из комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Он родился 25 августа 1930 года в грузинской столице. Детство будущего режиссера прошло в России. Он окончил Московский архитектурный институт, одновременно с работой архитектором принимал участие в киносъемках, а затем, в 1956 году, поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм».

За плечами режиссера более 150 кинокартин, среди которых «Кин-Дза-Дза», «Афоня», «Мимино» и многие другие.

Как рассказала ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей продюсер театра Данелии Ксения Тоцкая, режиссер перед смертью приступил к работе над спектаклем «Кин-Дза-Дза». По ее словам, сценария спектакля нет, однако сформирована постановочная группа.

Ранее стало известно, что одну из улиц российской столицы могут переименовать в честь Георгия Данелии.