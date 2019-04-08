Запрос на предоставление охраны Владимиру Зеленскому — это очередное привлечение внимание электората. Так политический аналитик интернет–издания Politrussia Анна Сочина прокомментировала сообщение о том, что перевыборный штаб Зеленского обратился в МВД с просьбой предоставить ему телохранителей.

«Что касается взаимодействия со штабами кандидатов, то до первого тура в период агитации мы осуществляли охрану в отношении девятерых кандидатов на пост президента Украины. В настоящее время с просьбой о такой охране обратился штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского», — сообщил на брифинге советник главы МВД Иван Варченко.

По его же словам, сотрудники Национальной полиции активно взаимодействуют с предвыборными штабами кандидатов в президенты страны в пределах каждой области и района Украины.

Комментируя сообщение Варченко, политический аналитик интернет–издания Politrussia Анна Сочина в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что «Владимир Зеленский в первую очередь хороший актер, который в этом «предвыборном побоище» выбрал правильную тактику — привлечение внимание общественности различными перформансами».

«Вряд ли мы вспомним за последние несколько лет ситуацию, когда кандидаты перед вторым туром сдают анализы на алкоголь и наркотики. Я честно такого вспомнить не могу, хотя допускаю, что в каких-то странах это и имело место. А еще Зеленский предложил Порошенко провести дебаты, что тоже выглядит как клоунада. Он всячески к себе привлекает внимание, делает шоу, профессионально, опытно и умело», — пояснила Сочина.

При этом собеседник ФАН подчеркивает, что реальной угрозы для жизни Владимира Зеленского не существует, «так как все население Украины понимает: если даже один волос с его головы упадет перед вторым туром президентских выборов, не понятно, как это скажется на репутации Порошенко».

«Поэтому я уверена, что угрозы нет. А то, что его штаб попросил охрану — это очередное привлечение внимания со стороны электората. Большая часть населения Украины подумает: «О, действительно, кандидату грозит опасность, надо его поддержать». Я думаю, что такой шаг сделан как раз с этой целью. После выборов угроза может возникнуть, но не сейчас. Я имею ввиду, что если вдруг, используя админресурс или еще каким-то образом Порошенко станет президентом, а Зеленский нет, тогда по истечению какого-то времени мы можем услышать, что с Зеленским что-то там случилось, в чем лично я, опять же, сомневаюсь», — заключила Анна Сочина.

Напомним, в минувшее воскресенье ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов. Так, кандидат в президенты страны от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.