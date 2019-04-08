В Минкультуры заявили, что приказа о слиянии Александринки и театра Волкова не существует

Москва, 8 апреля. Замминистра культуры РФ Павел Степанов опроверг существование приказа об объединении ярославского театра драмы имени Волкова и петербургского Александринского театра.

Он пояснил, что такой документ даже не был внесен в базу министерства культуры. Степанов уточнил, что был только проект приказа, обсуждалась его преамбула.

«Юридически приказа не существует. Не понимаю, почему мы тратим время на его обсуждение… Приказ не внесен в базу Минкультуры», — подчеркнул замминистра.

Как сообщалось ранее, 28 марта министр культуры РФ Владимир Мединский подписал указ об объединении Александринского театра и Академического театра драмы имени Волкова. Буквально через несколько часов премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие указа. Он поручил сначала обсудить возможное объединение театров с профессиональным сообществом, а также жителями Петербурга и Ярославля.