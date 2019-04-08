Эксперт объяснил, зачем Минстрой вводит в Жилищный кодекс понятие «ветхое жилье»

Минстрой РФ подготовил поправки в действующую нормативную правовую базу, в ведомстве хотят ввести понятие «ветхое жилье» в Жилищный кодекс.

«Изменения в Жилищный кодекс, которые мы предлагаем, позволят регионам формировать для таких домов отдельную подпрограмму в составе региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по ним будет утверждаться краткосрочный план необходимых работ. Предполагается, что ветхие дома останутся в региональной программе капитального ремонта, и собственники квартир в них продолжат уплату взносов на капитальный ремонт», — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров, его слова приводит РИА Новости.

Руководитель АНО «ЖКХ эксперт», член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что ветхое жилье будет ремонтироваться в рамках региональных программ капитального ремонта. Вместе с тем он добавил, что законодателям необходимо разработать механизм, который бы предусматривал реконструкцию многоквартирных домов в том случае, если они признаются ветхими.

«Ветхое жилье — это пограничное состояние между жильем, в котором можно жить, и аварийным жилым фондом. Термин «ветхое жилье» предполагает, что дом можно будет отремонтировать в рамках капитального ремонта или реконструкции. После изменений законодательства по факту это будет все тот же дом, в котором могут наблюдаться признаки аварийности. Ввести понятие «ветхий дом» можно, но одновременно с этим необходимо предусмотреть механизмы, предусматривающие реконструкцию или расселение людей, если дом в итоге будет признан аварийным», — говорит эксперт.

Специалист считает, что в настоящий момент понятие «ветхое жилье» является избыточным.

«Я считаю, что необходимости в данном понятии нет. Если есть аварийный дом, его надо расселять. После 70% износа дом признается аварийным», — подчеркивает глава АНО «ЖКХ Эксперт».

Он предупредил, что появление термина «ветхое жилье» может обернуться дополнительными расходами для региональных бюджетов, добавив, что аварийный жилой фонд по-прежнему будет расселяться за счет Москвы.