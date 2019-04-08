ГИБДД предложила переобучать попавших в аварию водителей-новичков

Москва, 8 апреля. ГИБДД рассматривает возможность переобучения водителей, которые попали в ДТП в первые два года с момента получения прав, об этом сообщил глава отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По словам Гилякова, ведомство работает над проектами «Стратегия безопасности дорожного движения» и «Безопасность дорожного движения», которые призваны усовершенствовать организационно-правовые подходы к допуску водителей на дороги.

Гиляков отметил, что в настоящий момент ГИБДД изучает возможность перенятия зарубежного опыта, когда попавшего в аварию водителя отправляют на переподготовку за счет автошколы, если он попал в ДТП в течение двух лет после получения прав.

Гиляков добавил, что в России ужесточили требования к автошколам. Госавтоинспекция будет выдавать заключение о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на пять лет. После окончания срока заключения школы будут проходить дополнительное обследование. Кроме того, дополнительное обследование может быть проведено при внедрении новых программ обучения.

По данным МВД России, в настоящий момент в стране около семи тысяч действующих автошкол, некоторые из них получили бессрочные заключения на проведение образовательной деятельности.

Ранее стало известно, в каких регионах происходит больше всего ДТП. Лидером по числу аварий стал Краснодарский край, а самым безопасным признан Чукотский автономный округ.