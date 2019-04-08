Адвокат рассказал, когда Арашуков-старший создал ОПС

Москва, 8 апреля. Советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, который приходится сенатору Рауфу Арашукову отцом, создал организованное преступное сообщество (ОПС) предположительно в 2002 году. Об этом рассказал адвокат Руслана Арашукова.

Мосгорсуд в понедельник рассмотрел жалобу на арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова-младшего и его двоюродного брата, работника подразделений ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

«Из материалов дела следует, что ОПС было создано Раулем Арашуковым в 2002 году с целью хищения газа», — сказал юрист в ходе судебного заседания.

Напомним, Арашуков-младший был задержан в Совете Федерации во время заседания в конце января. 31-летний сенатор проходит по уголовному делу о создании преступной организации, хищении газа «Газпрома», а также совершении двух убийств, передает «Царьград». Также был задержан отец сенатора. Кроме того, по делу Арашуковых арестованы сообщники, занимавшие высокие посты в газовом предприятии. Несколько человек были объявлены в розыск.

Следственный комитет РФ подтвердил, что Арашукову-старшему предъявили обвинение в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. В конце марта срок ареста отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии по решению Басманного суда Москвы продлили на три месяца. В том числе был продлен на четыре месяца срок предварительного расследования по делу сенатора.