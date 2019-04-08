МВД Украины заявило об избирательных участках с «аномальным» голосованием

Киев, 8 апреля. Правоохранительные органы зафиксировали более 30 избирательных участков в трех украинских областях с «аномальными» результатами голосования в первом туре выборов президента страны, сообщил советник главы МВД Украины Роман Варченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

Варченко заявил, что «аномальным» голосованием ведомство называет результаты волеизъявления на конкретном участке, которые существенно отличаются от среднего показателя по округу. По его словам, правоохранители зафиксировали подобные участки в Донецкой, Львовской и Одесской областях. Советник министра внутренних дел Украины добавил, что во время голосования во втором туре президентских выборов будут усилены группы правоохранителей на этих участках.

«Во время повторного голосования мы отправим наших правоохранителей на подобные участки», — приводит пресс-служба МВД Украины слова Варченко.

В то же время представитель МВД Украины отметил, что наличие десятков участков с «аномальным» голосованием в различных регионах страны не повлияло на результаты изъявления украинцев и не исказило окончательные итоги первого тура президентских выборов.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов. Во втором туре, который пройдет 21 апреля, примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.