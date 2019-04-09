Десятки сирийских беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан», чтобы вернуться на родину

Дамаск, 9 апреля. Десятки вынужденно перемещенных сирийских семей прибыли на КПП «Джлеб» из лагеря беженцев «Эр-Рукбан», где американские оккупационные силы и их наемники удерживают в лагере тысячи мирных жителей. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

«Джлеб» расположен в сирийской пустыне Бадия, в восточном районе Хомса. Сирийские власти перевели прибывающих беженцев в центры временного проживания в Хомсе, затем они будут перевезены в районы, освобожденные сирийской правительственной армией от терроризма.

Среди возвращающихся людей, большинство из которых женщины и дети, десятки остро нуждаются в срочной медицинской помощи из-за суровых условий, в которых они были вынуждены жить, пока находились на территории лагеря «Эр-Рукбан». Причина всему: отсутствие самых элементарных медицинских условий, а также удушающая осада, навязанная американскими оккупационными силами и их террористическими наемниками в лагере.

Ряд возвращенцев выразили свое счастье в связи с освобождением из лагеря и возвращением в районы, освобожденные от незаконных вооруженных группировок. Они рассказали, что при первой возможности собрали вещи, чтобы как можно быстрее вернуться на родину после того, как соответствующие правительственные учреждения предоставили им все необходимое для нормальной жизни.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 980 человек вышли из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии через пункт «Джлеб», сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

4 апреля через пункт «Джлеб» вышло 985 беженцев. Их доставили на пункты временного пребывания в районе города Хомс. В данный момент беженцам оказывают всю необходимую медицинскую помощь, обеспечивают питанием и проживанием.

Напомним, «Эр-Рукбан» располагается неподалеку от американской военной базы «Ат-Танф». Российские военные, представители МИД РФ и Сирии не раз заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.