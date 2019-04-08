Житель Казани выиграл в лотерею 155 миллионов рублей

Казань, 8 апреля. Выигравший в лотерею 155 миллионов рублей житель столицы Татарстана работает риелтором, и он еще не придумал, как распорядится всеми деньгами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Столото».

Ранее стало известно, что жители Казани и Южно-Сахалинска выиграли свыше 155 миллионов рублей, правильно угадав все числа в лотерее «Гослото «6 из 45».

Выигравший житель Казани приобрел несколько билетов на этот тираж. Он должен был стать распределительным, уточнили в пресс-службе.

«Если бы никто из участников не отгадал все шесть чисел, то сумма накопленного суперприза разделилась бы между всеми победителями», — добавили в «Столото».

Как сообщает «Ридус», победитель еще не решил, как потратит выигрыш, однако не собирается тратить деньги сразу. Мужчина хочет все хорошо обдумать и принять взвешенное решение.

При этом около двух миллионов он собирается отдать на благотворительность, пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что распространители лотереи «Русское лото» провели анализ, сколько победителей розыгрыша проживает в каждом из регионов РФ. По информации организаторов, больше всего людей, выигравших большие деньги в лотерею, проживают в Северной столице. Отмечалось, что в 18 районах города на Неве проживает 64 победителя розыгрыша, среди которых — семья пенсионеров, получившая полмиллиарда рублей в канун новогодних праздников.