Диетолог назвала залог здоровой старости

Москва, 8 апреля. Возрастные болезни начинают появляться у молодого поколения, поэтому важно с самого детства прививать здоровые привычки, а не только разрабатывать спецпитание, заявила врач-диетолог, основатель одной из московских клиник Лидия Ионова.

По ее словам, чем раньше начать заботиться о своем организме и вести здоровый образ жизни, тем на большее количество лет здоровой старости можно рассчитывать. Ионова напомнила, что «начиная с подросткового возраста, в человеке развиваются процессы старения», пишет НСН.

«Дегенеративные изменения, к сожалению, в современном мире, присутствуют даже у детей. Заболевания, которые раньше были характерны только для пожилых людей, например, сахарный диабет второго типа, сейчас есть даже у детей», — заметила эксперт.

Она подчеркнула, что этот факт свидетельствует о том, что «образ жизни людей становится все хуже», а волшебная таблетка не исправит сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и Исследовательский центр питания работают над созданием специальной еды для пожилых людей, которая уже получила название «фастфуд для пенсионеров».

Проект осуществляется в рамках реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Особенностями «фастфуда» являются наличие полезных витаминов, высокая энергетическая ценность и простота в приготовлении.