Эксперт увидел угрозу для РФ в участии Южной Кореи в учениях НАТО

Учения по кибербезопасности, которые НАТО проводит вместе с военными ведомствами Эстонии и Финляндии, а также командованием ВС США в Европе и южнокорейским институтом госбезопасности, насторожили российского эксперта в области информационной защиты.

Крупнейшие в мире маневры по кибербезопасности Locked Shields — 2019 пройдут в Эстонии с 8 по 12 апреля. Как пояснил Федеральному агентству новостей главный редактор интернет–издания Politrussia.ru Руслан Осташко, натовские учения по кибербезопасности, в которых принимает участие Южная Корея, не являющаяся членом Североатлантического альянса, должны вызвать серьезное беспокойство у России.

«Дело вовсе не в том, что в этих маневрах в качестве потенциального противника может рассматриваться наша страна. Дело в том, что в России очень скоро пройдут выборы в Госдуму, да и президентская кампания не так уж и далеко. А у нас проходит цифровизация выборной системы. И в Центризбирком через МГТУ имени Н. Э. Баумана поставляются комплексы электронного голосования южнокорейской компании», — заметил Руслан Осташко.

Он напомнил, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не раз говорила, что мечтает, чтобы россияне голосовали в интернете.

«А я уверен, что для нашей страны это очень критично. Особенно учитывая обвинения Вашингтона в том, что Москва якобы вмешивается в американские выборы, и агрессивную политику США в киберпространстве. И применять южнокорейские комплексы для электронного голосования тоже опрометчиво, поскольку они могут быть использованы против нас нашими недругами, с которыми сотрудничают южные корейцы. Это очень важный аспект, я об этом периодически говорю. А нынешние учения по кибербезопасности в Эстонии подтверждают мои опасения», — сказал Руслан Осташко.

Он подчеркнул, что России ни в коем случае нельзя закупать для электронного голосования зарубежные комплексы.

«Но в прошлом году Московский государственный технический университет имени Баумана выиграл конкурс на поставку в ЦИК нескольких тысяч электронных урн для голосования и закупила их у южнокорейской компании. На их реально хорошее «железо» «Бауманка» поставила российское программное обеспечение. В «Бауманке» утверждают, что ничего страшного пустое «железо» принести не может, потому что российский софт полностью подконтролен отечественной компании и выявит все баги. Но любой специалист IT-сферы вам скажет, что на уровне «железа» можно вшить баги, которые будут незаметны на программном уровне. Потому что уровень софта не сможет обнаружить баги в «железе», и это гигантская угроза, о которой в России, к сожалению, знают единицы», — пояснил Руслан Осташко.

Он добавил, что документы на закупку комплексов для электронного голосования были оформлены таким образом, что невозможно было исключить из участия в тендере, проведенном Федеральным центром информатизации при ЦИК, южнокорейской техники.