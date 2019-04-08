Ростех создаст 3D-принтер для печати двигателей ракет и самолетов 

Москва, 8 апреля. Первый российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати металлическими порошками будет создан холдингом «Росэлектроника» (входит в Ростех) в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

По данным ведомства, оборудование позволит изготавливать сверхпрочные детали практически любой сложности для авиакосмической отрасли, ювелирного производства, медицины, спорта, искусства и автомобилестроения. Как отметили специалисты, могут быть также созданы изделия размером 0,2-0,4 миллиметра и даже двигатели ракет и самолетов.

«Первый полнофункциональный образец будет произведен в конце 2020 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Ростеха обратили внимание, что основными преимуществами оборудования являются большая скорость и точность работы, а также низкая чувствительность к качеству порошков. По словам специалистов, немаловажно также и отсутствие необходимости в создании защитной атмосферы в рабочей камере и во внешней высокотемпературной системе подогрева.

«3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 86%, чего невозможно добиться, используя традиционные технологии изготовления», — рассказал гендиректор НПП «Торий» (входит в «Росэлектронику») Дмитрий Трофимов.

Ранее стало известно, что «Росэлектроника» разработала новый комплекс для борьбы с частными дронами под названием «Атака — DBS». Как рассказали в холдинге, система будет пресекать проникновение дрона на частную территорию. Для приобретения беспилотника не потребуется лицензия. Комплекс также сможет определять принадлежность дронов без участия оператора.

Как сообщает «Ридус», испытания новинки от Ростеха уже начались.