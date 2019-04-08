Кто имеет право на льготы при оплате ЖКХ, как пенсионеру оформить субсидию

Тарифы для населения на содержание жилищно-коммунального хозяйства растут из года в год. Это зависит от целого ряда факторов, в том числе от ежегодной инфляции. Однако при помощи льгот, на которые многие россияне имеют право, расходы на ЖКХ можно значительно сократить. Особенно актуальна эта тема для пенсионеров, которые имеют право оформить субсидию на частичную оплату услуг ЖКХ.

Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году

В нынешнем году тарифы на коммуналку повысятся дважды. Первое повышение уже произошло в начале года, второе ожидается в июне. Это связано в том числе с повышением ставки НДС (налога на добавленную стоимость). Первая индексация на 1,7% была проведена с 1 января, а с 1 июня тарифы повысятся на 2,4%.

Решение правительства о двухэтапной индексации тарифов на коммуналку связано с повышением НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20%. Индексация позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательство, а также не даст тарифам вырасти выше целевого уровня инфляции.

При этом, если вы имеете право на льготы, это позволит вам сократить расходы на ЖКХ до 30-50%.

Льготы на коммуналку для населения

На льготы имеют право довольно большое количество граждан, в том числе пенсионеры. Знание своих прав помогает серьезно экономить на оплате коммунальных услуг.

Льготы при исчислении налога на недвижимость

Льготные категории граждан, имеющие право на уменьшение налога на недвижимость, определяются как федеральным, так и региональным законодательством.

На федеральном уровне от оплаты услуг ЖКХ полностью освобождены полные кавалеры высших наград СССР и РФ. 60-процентную скидку получают семьи погибших военнослужащих. На скидку в 50% имеют право малолетние узники концлагерей, инвалиды всех групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны, ликвидаторы радиационных аварий, а также лица, пострадавшие от радиации.

Что касается региональных льгот, их нужно выяснять отдельно. Региональные власти, как правило, включают в льготные категории тружеников тыла, ветеранов труда, многодетные семьи, пенсионеров, малоимущих граждан, одиноких родителей, сирот, сельских учителей и врачей, а также почетных доноров.

Списки льготников размещены на официальном сайте регионального правительства.

Многодетные семьи

На федеральном уровне многодетные семьи имеют 30-процентную льготу на оплату водо- и газоснабжения, а также электричества. Если в семье десять и более детей, льгота составляет 50%.

При этом региональные власти могут совсем освободить такие семьи от оплаты воды, света, газа, канализации и центрального отопления. При отсутствии последнего, таким семьям компенсируются затраты на топливо.

Малоимущие семьи

Малоимущими считаются семьи, у которых расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного семейного бюджета. В этих случаях граждане получают льготу. В некоторых регионах эти показатели ниже — например, в Москве расходы на коммуналку не должны превышать 10% совокупного дохода семьи.

Льготы для военнослужащих и их семей

Военнослужащим, в том числе срочной службы, и их семьям предоставляется скидка 50% на оплату услуг ЖКХ по месту прописки.

Компенсации сельским учителям и врачам

Эти категории получают ежегодную денежную компенсацию за уже оплаченные счета.

Взносы на капитальный ремонт

От взносов на капремонт освобождаются граждане старше 80 лет, а пенсионеры от 70 до 79 лет платят только половину взноса. Инвалидам войны, ветеранам труда, инвалидам I и II группы предоставляется скидка в 50%.

Какие льготы по ЖКХ предусмотрены для пенсионеров

Нуждающееся пенсионеры, в зависимости от категории, могут получать субсидии на оплату жилья или возмещение государством стоимости уже оплаченных коммунальных услуг.

Кому из пенсионеров положены льготы

Скидки по оплате услуг ЖКХ получают не все пенсионеры. На них могут претендовать пенсионеры с низким уровнем дохода, пенсионеры с инвалидностью или имеющее особые заслуги перед государством. Кроме того, регионы самостоятельно могут расширять списки пенсионеров, имеющих право на скидки по оплате ЖКХ.

Какой бывает помощь при оплате услуг ЖКХ

В зависимости от категории нуждающегося пенсионера, ему могут быть предоставлены субсидия или компенсация на оплату жилья.

Субсидии — это средства из бюджета, предоставляемые гражданам для частичного покрытия расходов на ЖКХ.

Компенсация — это возмещение государством стоимости уже оплаченных пенсионером коммунальных услуг.

На компенсацию имеют право только определенные категории граждан пенсионного возраста. Субсидия при необходимости может быть предоставлена любому пенсионеру.

Как оформить субсидию

Каждый пенсионер может оформить субсидию на частичную оплату услуг ЖКХ. Эта субсидия будет выплачиваться в течение полугода, потом процедуру оформления придется повторить.

Для оформления субсидии по ЖКХ нужно изучить региональные нормативные акты, открыть счет в банке, собрать пакет необходимых документов, написать заявление (это можно сделать в МФЦ лично или через порталы «Госуслуг», МФЦ или соцзащиты), затем сдать документы и ожидать ответа в течение десяти дней.

Если пенсионер сам не в состоянии заниматься оформлением документов, за него это может сделать законный представитель.

Какие нужны документы для оформления субсидии

Стандартный набор документов следующий: копия паспорта, справка о размере пенсии, свидетельство о владении жилым помещением, справка о занимаемой площади, платежные документы за последние полгода, справка о количестве проживающих на этой жилплощади членов семьи, копия документа о трудовом стаже, информация о банковском счете для перечисления средств.

Отказы возможны при большой задолженности за услуги ЖКХ, а также из-за не предоставления всех требуемых документов. Более подробную информацию об оформлении субсидии можно узнать на сайте МФЦ.