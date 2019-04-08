Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Киев, 8 апреля. Губернатор Одесской области Максим Степанов отказался покинуть свой пост по указу президента Украины Петра Порошенко. Об этом политик сам заявил журналистам местных СМИ.

Степанова и еще троих чиновников отправили в отставку якобы из-за того, что в первом туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский получил в этом регионе намного больше голосов, чем действующий глава государства.

По словам губернатора, Порошенко 5 апреля предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, но он отказался.

«У меня не было желания писать такое заявление, о чем я и сказал президенту», — подчеркнул он.

Указ о своей отставке Степанов считает незаконным. По мнению политика, должности его могут лишить только по представлению правительства, а такого представления не было. Губернатор заверил, что останется на своем посту.

Он также отметил, что как «сильный человек» может «выдержать любое давление». Кроме того, как отмечает «Царьград», Степанов указал на то, что не употребляет никаких запрещенных препаратов и абсолютно здоров.

По данным газеты «Аргументы и факты», указ об отставке Степанова появился на сайте администрации Порошенко 6 апреля. В этот же день президент Украины подписал еще один указ о назначении исполняющим обязанности главы Одесской области. Согласно документу, этот пост занял первый вице-губернатор Сергей Паращенко.