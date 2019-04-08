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Глава Хакасии подал в суд на назвавшего его «дебилом» журналиста Леонтьева

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Глава Хакасии подал в суд на назвавшего его «дебилом» журналиста Леонтьева

Москва, 8 апреля. Глава Хакасии Валентин Коновалов обратился в Абаканский городской суд с иском после резкого высказывания журналиста Михаила Леонтьева, сообщили СМИ.

По данным «Интерфакса», Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к Леонтьеву, который нелицеприятно высказался о главе Хакасии в прошлом году.

«Он (Коновалов) подал иск как частное лицо, поэтому подробности сообщить мы не можем», — рассказал сотрудник пресс-службы правительства республики.

Как отметил «Ридус», кроме Леонтьева, ответчиками выступают местные «Агентство информационных сообщений» и рекламное агентство «Медведь». Кроме того, издательский дом «Комсомольская правда» привлечен к суду в качестве соответчика.

В суде заявили, что первоначально будет проведена лингвистическая экспертиза, которая покажет, насколько высказывание Леонтьева можно считать оскорбительным.

Напомним, Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Коновалова «дебилом». Это произошло в декабре прошлого года. 

Автор: Данила Копп
Источник: Интерфакс
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