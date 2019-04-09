Новая партия сирийских беженцев вернулась на родину из Иордании

Дамаск, 9 апреля. Новая группа сирийских беженцев вернулась на родину из лагеря в Иордании. Накануне люди пересекли пограничный переход «Насиб», чтобы вернуться в свои родные деревни и города, освобожденные от терроризма. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник в центре «Насиб» сообщил ФАН, что новая партия перемещенных в результате терроризма сирийцев прибыла из лагерей Синих и Заатари в Иордании. В данный момент беженцы направляются в районы, освобожденные сирийской правительственной армией от терроризма.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

По словам корреспондента, соответствующие власти в регионе с утра завершили все необходимые приготовления: они подготовили новую партию автобусов, снабдили необходимыми лекарствами медицинский пункт и направили машины скорой помощи с врачебным персоналом для приема перемещенных лиц, возвращающихся домой.

Со своей стороны сирийские беженцы выразили свою радость по поводу возвращения на родину после того, как сирийская правительственная армия восстановила безопасность и стабильность в освобожденных от боевиков районах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись на родину из Иордании и Ливана за минувшие сутки. При этом 342 беженца, воспользовавшись пунктами пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», вернулись из Ливана, в Сирию из Иордании приехали 1262 человека. В места постоянного проживания в течение суток вернулись 60 сирийцев. Согласно заявлению, более 1,7 миллиона беженцев заявили о своем желанием вернуться в страну.