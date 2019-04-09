Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сирия эксклюзив

Новая партия сирийских беженцев вернулась на родину из Иордании

57
0 Оставить комментарий

Новая партия сирийских беженцев вернулась на родину из Иордании

Дамаск, 9 апреля. Новая группа сирийских беженцев вернулась  на родину из лагеря в Иордании. Накануне люди пересекли пограничный переход «Насиб», чтобы вернуться в свои родные деревни и города, освобожденные от терроризма. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник в центре «Насиб» сообщил ФАН, что новая партия перемещенных в результате терроризма сирийцев прибыла из лагерей Синих и Заатари в Иордании. В данный момент беженцы направляются в районы, освобожденные сирийской правительственной армией от терроризма.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

По словам корреспондента, соответствующие власти в регионе с утра завершили все необходимые приготовления: они подготовили новую партию автобусов, снабдили необходимыми лекарствами медицинский пункт и направили машины скорой помощи с врачебным персоналом для приема перемещенных лиц, возвращающихся домой. 

Со своей стороны сирийские беженцы выразили свою радость по поводу возвращения на родину после того, как сирийская правительственная армия восстановила безопасность и стабильность в освобожденных от боевиков районах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись на родину из Иордании и Ливана за минувшие сутки.  При этом 342 беженца, воспользовавшись пунктами пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», вернулись из Ливана, в Сирию из Иордании приехали 1262 человека. В места постоянного проживания в течение суток вернулись 60 сирийцев. Согласно заявлению, более 1,7 миллиона беженцев заявили о своем желанием вернуться в страну.

Автор: Мохамад Жарбуа
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров