Эксперт объяснил, почему Анголе важно наладить связи с РФ в военной сфере

Москва, 8 апреля. Глава Анголы Жоау Лоуренсу, посетивший недавно РФ с официальным визитом, заявил, что Луанда заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Москвой. Лидер африканской страны подчеркнул, что для Анголы огромное значение имеет российское вооружение.

Как объяснил российский африканист Александр Зданевич, военная область находится в приоритете для Анголы. По его мнению, в настоящее время рано говорить о том, что именно будет предприниматься в рамках военного взаимодействия.

При этом специалист указал на то, что сегодня речь идет о возможности такого сотрудничества, а не о каких-то конкретных действиях. Кроме того, Зданевич полагает, что такие заявления делаются в преддверии саммита «Россия — Африка», пишет «Слово и Дело».

Он выразил уверенность в том, что визит президента Анголы в Москву — это один из этапов подготовки к указанному саммиту.

«Заявления, которые делались, — это только протокол. По той информации, которую я получал из разных источников, можно сказать, что военно-техническое сотрудничество по всей Африке на первом месте», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил ангольского коллегу на форум «Россия — Африка». Мероприятие пройдет 24 октября в Сочи.