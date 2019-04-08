Тимошенко призвала снять неприкосновенность с депутатов и президента Украины

Киев, 8 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая заняла в первом туре выборов президента на Украине третье место, призвала Раду принять изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента.

Как пишет «Интерфакс-Украина», Тимошенко призвала парламент «принять неотложно те законы, которые смогут забрать бесконтрольность любого президента, кто бы ни был избран». По ее словам, необходимо принять закон о временных следственных комиссиях. Это необходимо для того, чтобы у парламента была возможность контролировать «любого президента или силовые структуры».

«Нам надо немедленно принять изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности со всех — с депутатов, судей, президента», — сказала Тимошенко.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила помощь новому президенту Украины. Она заявила, что намерена поделиться с новым лидером страны концепциями и стратегиями, которые были заложены в предвыборной программе Тимошенко «Новый курс».

Напомним, Юлия Тимошенко заняла третье место в первом туре выборов президента. Украинцы отдали лидеру «Батькивщины» 13,39% голосов. Первое место занял кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,24% украинцев, а на втором — действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов избирателей.