Семь человек погибли в ходе массовых акций протеста в Судане

Хартум, 8 апреля. Семь человек погибли в ходе непрекращающихся с 6 апреля массовых акций протеста в Судане. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

С начала массовых протестных выступлений в Судане погибли пять мирных митингующих и двое военнослужащих суданской армии. Один военнослужащий погиб минувшим утром в результате перестрелки с полицией и силами безопасности Судана, которые пытались помешать проведению мирного митинга у министерства безопасности в Хартуме. В ходе перестрелки военным удалось оттеснить нападавших.

В настоящее время в столице Судана сохраняется спокойная обстановка. Митингующие продолжают собираться у здания министерства безопасности в Хартуме. В свою очередь военные обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Напомним, в декабре 2018 года в Судане произошли акции протеста. С 19 декабря в ходе митингов в Судане погибли не менее 19 человек. С начала 2019 года протесты сошли до уровня стихийных митингов с участием нескольких десятков человек. 23 февраля президент Судана Омар аль-Башир объявил о роспуске правительства, после чего протесты и вовсе сошли на нет.