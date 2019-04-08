Назван главный кандидат на пост тренера «Спартака»

Москва, 8 апреля. Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов является основным кандидатом на пост наставника «Спартака» в случае отставки нынешнего рулевого команды Олега Кононова, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам источника, 44-летний специалист мог возглавить красно-белых и после отставки Массимо Карреры осенью прошлого года. Однако тогда руководство «Спартака» сделало выбор в пользу Кононова. Сообщается также, что «Спартаку» придется договариваться с «Уралом» о переходе специалиста. При этом отмечается, что возможен вариант, при котором Парфенов придет в московский клуб летом, а текущий сезон Кононов отработает до конца.

Парфенов выступал за «Спартак» с 1998 года по 2005 год и четыре раза становился победителем чемпионата России в составе красно-белых. Самостоятельную тренерскую карьеру он начал в ивановском «Текстильщике» в 2012 году, после чего в 2015 году возглавил «Тосно». Команда из Ленинградской области под руководством Парфенова вышла в премьер-лигу и в дебютном сезоне выиграла Кубок России.

После того, как клуб прекратил свое существование, специалист возглавил «Урал». Екатеринбуржцы после 22 туров идут на 11-м месте с 23 набранными очками.

Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года. В минувшем туре красно-белые проиграли дерби с ЦСКА 0:2 и расположились на пятой строчке. Отставание от зоны Лиги чемпионов после отчетного тура составляет 4 очка.