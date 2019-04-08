ПВО и ПРО России готовы отразить «звездный налет»

Пентагон увеличил число боевых тренировок у границ России. Стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США в Норвежском море отрабатывают выход на рубеж ракетного удара и его нанесение вне зоны обнаружения РЛС ПВО России и за пределами радиуса действия перехватчиков МиГ-31. В зоне досягаемости крылатых ракет В-52Н практически вся европейская часть России.

О том, что в связи с демонстрационной подготовкой к войне предпринимают в Вооруженных силах России, в беседе с военкором Федерального агентства новостей рассказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

На Западе снова подняли «Гигантское копье»

— Юрий Альбертович, Штаты открыто репетируют удары по нашей стране. Ощущение, что они вернулись в прошлое, повторяя шаблоны времен холодной войны.

— Еще в советское время сложилась практика, когда американцы отрабатывали задачи, которые выполняли именно бомбардировщики В-52. Это были операции [программы] «Гигантское копье» (Operation Giant Lance) и «Хромированный купол» (Operation Chrome Dome). Бомбардировщики ВВС США с ядерным оружием на борту и даже водородными бомбами в первое время летали вдоль северных границ Советского Союза. Мы сопровождали и пытались перехватывать эти самолеты. Что-то у нас получалось, а что-то — не всегда. Но именно В-52 представляли ударную силу стратегических наступательных сил, которые должны были нанести превентивный ядерный удар по территории СССР. В последующем эти программы были свернуты, и мы о них забыли.

— О чем свидетельствуют новые полеты В-52Н?

— О том, что американцы возвращаются к старой программе под новым названием и с новыми задачами. В-52 имеют определенные преимущества — могут пролететь очень большие расстояния (более 9 тыс. километров). В новых модификациях экипажам там созданы достаточно комфортные условия. И самое главное — В-52Н может нести большое количество крылатых ракет, которые размещены как на пилонах, так и внутри бомбардировщика. Причем это КР последней модификации с дальностью полета 2500 км, что превышает зону действия любого зенитно-ракетного комплекса. Значит, пуск ракет происходит до обнаружения их силами ПВО и средствами перехвата. В настоящее время в качестве средств перехвата мы используем перехватчики МиГ-31 и многофункциональный Су-35.

— Наши самолеты имеют возможности по перехвату самих крылатых ракет, но не носителей?

— Да, но приоритетной задачей всегда считалось уничтожение носителя. В советское время СССР создавал базы на территории государств Варшавского договора, откуда как раз можно было перехватывать и уничтожать носители и делать все, чтобы крылатые ракеты не могли долететь до территории СССР. Сегодня Белгородская, Ростовская и ряд других областей, которые всегда считались глубинной, внутренней территорией России, превратились в пограничные области. И, конечно, все это наносит отпечаток на решение задач безопасности.

Подавление баз, пунктов базирования вероятного противника подразумевает использование Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — наших крылатых ракет, которые базируются на Ту-160 и Ту-94, межконтинентальных баллистических ракет с подводных лодок, шахтного или мобильного базирования.

— Разве имеются другие варианты?

— У нас нет другого варианта, кроме как в случае агрессии уничтожить те аэродромы, где находятся самолеты-носители, с таким расчетом, чтобы последние не могли подняться и нанести удар по нашей территории. Это довольно сложная задача, которая связана с фактическим началом всеобщей ядерной войны. Поэтому угрозы демонстрации силы, как в случае с выходом на рубеж удара В-52Н, достаточно велики, поскольку, повторюсь, на сегодняшний день мы можем перехватывать крылатые ракеты, но не уничтожать сами носители.

«Воронеж» не даст подкрасться незаметно

— Что в этом плане мы способны противопоставить противнику?

— Технологический прорыв в системах обнаружения. Я имею в виду разработку станции «Воронеж» (стационарная надгоризонтная РЛС большой дальности. Предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. — Прим. ФАН), которая имеет контейнерную комплектацию. Ее относительно просто собирать и модернизировать. Таким образом, у нас есть возможность видеть самолеты-носители крылатых ракет и другого вооружения на очень большой дальности.

— Иными словами, «Воронеж» предупредит о налете В-52Н с крылатыми ракетами на борту?

— Еще до того, как эти бомбардировщики выйдут в зону пуска. Но проблема в том, что перехватить их и уничтожить без применения ядерного оружия сложно. Нужно иметь мощнейшую группировку ПВО, которая должна перехватывать крылатые ракеты. Примерно в формате того противостояния, что мы наблюдаем между Сирией и Израилем. Израиль не входит в воздушное пространство Сирии, а над Ливаном и из международных вод запускает крылатые ракеты и управляемые планирующие бомбы. Сирийцам ничего не остается, кроме как уничтожать средства поражения, но не средства доставки.

— Недавно наши войска на полигоне под Астраханью отработали вопросы противодействия массированному удару крылатых ракет. А если, скажем, удар будет нанесен из воздушного пространства над Норвежским морем, как будем действовать?

— Есть такое понятие, как «звездный налет». Оно появилось после того, как у нас создали первую систему ПРО вокруг Москвы С-125. Уже тогда военнослужащих обучали отражению подобного рода массированных налетов с разных направлений. На сегодня у нас есть возможность отражения «звездных налетов». Мы проводим постоянные тренировки по уничтожению подобного рода групповых целей как на полигонах, так и в местах несения боевого дежурства и выполнения боевой задачи.

— Каким арсеналом крылатых ракет располагают США?

— На сегодняшний день у американцев, по разным данным, от 4 до 6 тысяч крылатых ракет, из которых около 4 тысяч боеготовы, а еще 1500–2000 нужно привести в боевую готовность. Если одновременно с одного направления будет лететь, скажем, 1000 ракет, обычными средствами их уничтожить будет очень сложно. Для этого потребуется применение ракет со специальными — ядерными — боевыми частями, которые помогут отразить массированный огневой налет.

— Отражение такого налета потребует чрезвычайных усилий?

— Использования всех средств, которые стоят на вооружении войск ПВО, ВКС, истребительной авиации, зенитно-ракетных войск и отчасти зенитной артиллерии, которая используется в ЗРК «Панцирь». Все это будет задействовано в отражении массированного налета. Но это чрезвычайная ситуация с использованием всех имеющихся в нашей стране ресурсов. Плюс использование войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы хорошо видели, как наши станции РЭБ очень хорошо работали по крылатым ракетам США на территории Сирии. Эффективность этих станций оказалась крайне высокой. Думаю, что в дальнейшем приоритет все больше будет отдаваться системам РЭБ по мере их развития и совершенствования.

Калининград в прицеле акторов гибридной войны

— Авиация ВВС США «сканирует» систему обороны Калининградского, особого, района. Чем вызван пристальный интерес к российскому анклаву?

— Калининград считается у них лакомым кусочком. Это подтверждает и полет В-52Н ВВС США с выключенным транспондером. Представьте, что на экране появляется крупная цель, которая может быть идентифицирована как носитель ядерного оружия. Мы усиливаем группировку, включаем РЛС, задействуем зенитно-ракетные дивизионы, поднимаем перехватчики, чтобы отогнать эту цель от наших границ, если это провокация, посадить или сбить — если от нее исходит угроза.

— В это время пытаются «вскрыть» нашу систему обороны?

— Пока мы действуем в отношении В-52Н, в воздух поднимается самолет радиоэлектронной разведки ВВС США РС-135. Он записывает частоты, на которых работают наши РЛС, системы управления, станции наведения ракет, командные пункты, определяет места дислокации. Эта информация наносится на карту, анализируется, и определяются шаги в случае возникновения военного конфликта, как все это дело вывести из строя одним ударом.

— Это военный аспект гибридной войны в отношении Калининграда. А каков гражданский?

— Помимо военного давления, которое призвано изматывать войска и уменьшать ресурс техники, внутри калининградского анклава ведется пропаганда и подрывная деятельность. Цель — вызвать недовольство населения, поддержать радикальные круги, вбросить идеи захвата власти, провозглашения независимости и в будущем присоединения в качестве «самостоятельного региона» к ЕС и НАТО. Так решаются сразу две задачи, что входят в «стратегию троянского коня»: внутренней дестабилизации и внешнего давления. Ее основные положения легче отработать на Калининграде как ограниченном пространстве.

На смену Prompt Global Strike

— Вы упомянули «стратегию троянского коня». В чем ее смысл?

— Дело в том, что США отказались от концепции быстрого глобального удара (Prompt Global Strike) в силу того, что Россия смогла первой создать гиперзвуковое оружие, способное нанести достаточно эффективный удар по территории Соединенных Штатов. Теперь ставка сделана на «стратегию троянского коня». Она заключается в попытке дестабилизации обстановки внутри России, вызове ситуации, напоминающей ту, что существует в Венесуэле. Это попытка локализовать наши вооруженные силы и изменить власть в стране, затем фактически произведя ее раздел. Для этого американцам необходимо взять под свой контроль наше ядерное оружие, после чего страну без проблем можно превратить в сырьевой придаток.

— Где, на ваш взгляд, родилась подобная концепция?

— За этой программой стоят крупнейшие транснациональные корпорации. Другое дело, что штаб-квартиры этих ТНК в основном находятся на территории Штатов, поэтому США и эти компании на сегодняшний день фактически слова-синонимы. В связи с этим вводится в оборот стратегия пошаговых действий в отношении России, небольших, но чувствительных укусов. Примерно то же самое ВСУ пытались осуществлять в Донбассе, захватывая нейтральные участки и продвигаясь вперед.