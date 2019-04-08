Временное правительство Ливии попросило Россию содействовать примирению

Триполи, 8 апреля. Глава МИД временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж попросил Россию оказать содействие процессу примирения между сторонами конфликта, подобного тому, что было в Сочи для решения кризиса в Сирии.

Министр назвал Россию ключевым государством и выразил уверенность в том, что РФ и Африканский союз способны сыграть важную роль в ливийском конфликте.

«Мы желаем, призываем ее (Россию. — Прим. ФАН) оказать покровительство проекту [ливийского] национального примирения, подобно тому, как она оказала покровительство над [конгрессом] в Сочи по сирийскому кризису. Мы надеемся, что будет «ливийское Сочи», — заявил аль-Хувейж.

Он также подтвердил, что ведется взаимодействие с российским министерством иностранных дел.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад – под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза «Правительства национального единства» во главе с Файезом Сарраджем.

Маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской Национальной армией, 4 апреля объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от террористов. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт в столице.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за развитием событий в Ливии и призывает стороны конфликта отказаться от кровопролития.