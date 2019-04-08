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Матерившаяся при детях томская учительница получила выговор

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Матерившаяся при детях томская учительница получила выговор

Томск, 8 апреля. Томская учительница, которая во время занятий материлась по телефону в присутствии учеников, получила выговор, сообщил представитель пресс-службы областной администрации.

Как сообщили в администрации, власти завершили проверку, которая проводилась в начале марта. Педагог получила выговор и написала заявление по собственному желанию об отказе вести занятия в этом классе, сообщило РИА Томск. Однако учительница продолжит работать в учебном заведении, отметил «Взгляд.ру». 

Напомним, инцидент произошел в школе для слабослышащих №15 в Томске. В социальных сетях в начале марта появилось видео, на котором учительница в присутствии учеников общалась с кем-то по телефону, используя ненормативную лексику. Власти начали вести проверку по факту случившегося, сообщила «Газета.ру».

Автор: Данила Копп
Источник: РИА Томск
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