Москва, 8 апреля. В конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России. Об этом рассказал сенатор, один из авторов законопроекта о санкциях против России за «вмешательство» в американские выборы Марко Рубио.

Как пишет Bloomberg, сенатор от штата Флорида пожаловался, что в эти дни в Вашингтоне столкнулись «с небольшой усталостью от санкций». Он выразил надежду, что ему удастся «привлечь больше людей» к новой инициативе об ограничительных мерах.

В Госдуме прокомментировали заявление об «усталости» США от санкций против России. Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов напомнил, что бизнес-сообщество США уже давно испытывает тягость от санкционного режима против РФ. Российский политик объяснил, что «любые искусственные политизированные меры, которые воздвигаются на пути экономического развития и внешнеторгового взаимодействия» негативно влияют на развитие торговых отношений и продвижение бизнеса.

«Поэтому вся эта неуёмная политика Белого дома, русофобская, уже начинает раздражать американских бизнесменов», — подчеркнул депутат.

Как пишет RT, Морозов уточнил, что санкции США, введенные против Москвы, не повлияли на развитие экономики РФ. Он подчеркнул, что Вашингтону не удалось «экономически ослабить» Россию, так как у нее много союзников и партнеров, кроме США.

29 марта 2019 года Bloomberg сообщило о новых санкциях США против РФ из-за инцидента в Солсбери. Проект ограничительных мер прошел согласование в государственном департаменте и министерстве юстиции Соединенных Штатов.По данным издания, новый пакет ограничительных мер ожидает одобрения Белого дома.

На данный момент информация о том, как долго будет продолжаться рассмотрение этих мер Белым домом, отсутствует, отметило агентство. Издание сообщило, что новые санкции включают меры в отношении банковского сектора.

В соцсетях россияне активно обсуждают подготовку расширения санкций США, которые Вашингтон решил ввести из-за инцидента со Скрипалями. Комментируя новость в Twitter, пользователи обращают внимание на то, что Штаты используют любой повод для введения новых ограничительных мер.

Напомним, в январе этого года Совет Европейского союза ввел первые ограничительные меры против России в рамках нового механизма санкций за распространение химического оружия. В санкционный список попали девять физических лиц и одна компания. Руководство Евросоюза утверждает, что они якобы ответственны за «хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента» в британском Солсбери.

В начале марта прошлого года в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон голословно обвинил в случившемся Москву. Российская сторона все обвинения категорически отвергает, указывая на отсутствие фактов. Кроме того, Москва предлагала Соединенному королевству провести совместное расследование, однако Британия отказалась от предложения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не «спустит на тормозах» историю с отравлением Скрипалей.