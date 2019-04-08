Пожар произошел на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске

Челябинск, 8 апреля. Пожар произошел на стройке конгресс-холла, который возводят к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, общая площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По информации источника, в результате происшествия пострадавших нет. Пожару присвоен первый номер сложности.

Согласно предварительным данным, причина — неосторожное обращение с огнем. Сотрудники пожарной службы устранили возгорание в течение нескольких минут.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на месте пожара, скорее всего, горел утеплитель.

На месте работают экстренные службы.