Пожар произошел на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске
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Челябинск, 8 апреля. Пожар произошел на стройке конгресс-холла, который возводят к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, общая площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.
По информации источника, в результате происшествия пострадавших нет. Пожару присвоен первый номер сложности.
Согласно предварительным данным, причина — неосторожное обращение с огнем. Сотрудники пожарной службы устранили возгорание в течение нескольких минут.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на месте пожара, скорее всего, горел утеплитель.
На месте работают экстренные службы.