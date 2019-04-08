Эксперт объяснил, почему Британии лучше выйти из Евросоюза сейчас

Великобритания и Европейский союз в ближайшее время не смогут добиться какой-либо сделки по вопросу «развода». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Это безумие»

Выход Великобритании из Европейского союза без ратифицированного обеими сторонами договора об условиях такого процесса — это безумие. Такое заявление сделал еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган в преддверии саммита лидеров стран Евросоюза, где может отчасти решиться судьба Brexit в обозримой перспективе.

«В отсутствии договоренности нет смысла, это просто безумие, слишком много поставлено на карту» как для Европейского союза, так и для Великобритании, считает Хоган.

Ранее еврокомиссар отметил, что здравый смысл в Лондоне все еще может возобладать, а «жесткого» Brexit можно будет избежать. Хоган подчеркнул, что Brexit без сделки — это худший вариант «развода» Великобритании и ЕС.

«Расстаться комфортно»

Как отметил Станислав Бышок, вокруг Brexit’a было столько скандалов и игры нервов, что очередное алармистское заявление европейского чиновника вряд ли сыграет сколько-нибудь серьезную роль в делах «развода» Великобритании и ЕС.

«Пока ситуация выглядит так, что в означенные сроки добиться какой-либо сделки между Лондоном и Брюсселем не представляется возможным хотя бы по причине однозначной негативной позиции британских парламентариев, стабильно голосующих против документа, который согласовала премьер-министр Тереза Мэй с лидерами Евросоюза. Короткие отсрочки даты Brexit скорее приведут к дополнительным нервам, но не к решению принципиальных вопросов повестки дня», — пояснил Станислав Бышок.

Политолог допускает, что Лондону будет комфортнее все-таки расстаться с Евросоюзом без всеобъемлющего соглашения сейчас. Это позволит, уже находясь вне Евросоюза, в течение какого угодно времени договариваться с Брюсселем о параметрах дальнейшего взаимодействия по всем ключевым областям сотрудничества.

«Отдельно следует отметить, что распространенное словосочетание «Brexit без сделки» не совсем отражает реальность отношений Великобритании с континентом. При отсутствии договора взаимоотношения Лондона и Брюсселя будут определяться регламентами ВТО», — заключил Станислав Бышок.

Ранее ФАН сообщало, что Лондон будет продолжать подготовку к выборам в Европейский парламент на тот случай, если Великобритании не удастся выйти из Европейского союза до 23 мая.