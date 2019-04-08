Лукашенко дал прогноз на итоги выборов президента Украины

Минск, 8 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на выборах президента Украины может победить Петр Порошенко. Об этом глава Белоруссии заявил в интервью агентству Anadolu.

«Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, судить о результатах выборов по первому туру нельзя, итоги второго тура предсказать невозможно.

Лукашенко отметил, что нынешний президент Украины сделает все для того, чтобы украинцы выбрали его снова. В пример глава Белоруссии привел ситуацию с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которому в итоге пришлось скрываться в других странах.

«Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали», — отметил Лукашенко.

Напомним, выборы на Украине прошли 31 марта. По данным ЦИК Украины, во второй тур прошли Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Президент Украины предложил Зеленскому провести публичные дебаты. Шоумен согласился, но при условии сдачи медицинских анализов на наркотики и алкоголь в крови. Результаты двух кандидатов оказались отрицательными, однако в Минздраве Украины усомнились в них.

Ранее бывший лидер Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему украинский паспорт до второго тура выборов.