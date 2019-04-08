Продажи дизельных седанов Audi A8 стартовали в России

Москва, 8 апреля. Продажи дизельных седанов Audi A8 45 TDI quattro стартовали в России, дилеры немецкой автомобилестроительной компании уже начали принимать заказы.

Российским автолюбителям стала доступна новая версия седана с 3,0-литровым дизельным двигателем V6, сочетающимся с восьмиступенчатой коробкой передач tiptronic второго поколения. Автомобили поступят в дилерские центры немецкого бренда уже в июне 2019 года.

Как сообщили специалисты, дизельная версия может набирать скорость до 100 километров в час всего за 6,5 секунды. При этом расход горючего в смешанном цикле составляет 6,6 литра на 100 километров. Предлагается седан в версиях со стандартной и удлиненной колесной базой.

Цена на Audi A8 45 TDI quattro со стандартной колесной базой начинается с отметки в 6,15 миллиона рублей. Модель с удлиненной обойдется уже в 6,965 миллиона рублей.

На прошлой неделе стало известно о том, что немецкие кроссоверы Audi Q7 и Q8 будут производиться на российском заводе «Автотор», который расположен в Калининграде. Автомобили оснастят трехлитровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, а также 340-сильным бензиновым турбодвигателем объемом три литра. При этом оба двигателя получат восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая обладает системой полного привода. Производство Q7 и Q8 планируют начать весной 2019 года.

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