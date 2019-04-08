Путин и Эрдоган подпишут три соглашения по итогам встречи

Москва, 8 апреля. Три соглашения будут подписаны по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил турецкий лидер в начале встречи.

«Сегодня между нашими странами будут подписаны три документа, три соглашения. Таким образом мы сделаем еще один шаг для будущего наших стран», — сообщил турецкий президент.

Он подчеркнул, что в рамках переговоров будут обсуждаться не только торгово-экономическое сотрудничество между странами, но и международные вопросы, пишет ТАСС.

Напомним, на открытии переговоров президент РФ Владимир Путин отметил большой объем сотрудничества между Россией и Турцией в международной сфере и ВТС.

Стоит отметить, что встреча двух президентов пройдет на фоне растущего давления на турецкого лидера со стороны Соединенных Штатов из-за поставок российских ЗРС С-400. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что использование Турцией истребителей F-35 совместно с российскими ЗРК С-400 может привести к раскрытию секретных технологий этих «самолетов-невидимок».

По мнению научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Турция не будет идти на поводу у американцев, которые переживают из-за приобретения Анкарой российского комплекса, так как этот шаг может спровоцировать «принцип домино, и другие страны заинтересуются российскими поставками». Он особо подчеркнул, что у Турции есть весомые причины купить именно ЗРК С-400.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что американцы оказывают серьезное давление на странц в вопросе с поставками российских С-400. Однако власти Турции не откажутся от покупки у РФ зенитно-ракетных систем даже в том случае, если Анкаре удастся договориться с Соединенными Штатами о приобретении систем Patriot, резюмировал лидер Турции.