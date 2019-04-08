Современный российский транспортник Ил-112В

В конце марта на воронежском аэродроме предприятия «ВАСО» совершил свой первый полет перспективный военно-транспортный самолет Ил-112В. Это третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России. Подробности в инфографике Федерального агентства новостей.

Ил-112В создавался в интересах воздушно-космических сил и предназначен для замены советских (в настоящее время украинских) военно-транспортных самолетов Ан-26. «Ильюшин» выиграл тендер на создание этого самолета еще в середине 2000-х годов, но в 2010 году военное ведомство России приостановило программу. Чуть позже, уже в 2014 году разработка воздушного судна была продолжена.

Сам самолет представляет собой двухдвигательный турбовинтовой моноплан с высокорасположенным прямым крылом. Он может совершать посадку как на необорудованные, грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос, так и на подготовленные — бетонированные. Шасси — трехстоечное, располагающееся под фюзеляжем.

Новый «Ил» оборудован бортовым комплексом обороны, созданным на основе комплексов индивидуальной защиты авиации «Витебск» и «Президент-С», что позволяет самолету успешно противодействовать поражению вражескими ракетами с инфракрасными, ультрафиолетовыми, оптическими и радарными головками самонаведения.

Длина самолета составляет 24,15 метра, высота 8,9 метров. Размах крыла Ил-112В — 27,15 метров, а масса снаряженного самолета — 15 тонн, при том, что максимальная взлетная масса составляет 24 тонны. Экипаж состоит из 2 человек при общей пассажировместимости 44 человека. Практическая дальность полета — 3400 км, а максимальная скорость составляет 550 км/ч. Такую скорость развивают два газотурбинных двигателя ТВ7-117СТ мощность 2800 × 2 л.с. каждый. Запас топлива — 7900 литров.

Серийное производство самолета запланировано на 2019 год. Специалисты воронежского авиазавода «ВАСО» готовы выйти на выпуск 12 самолетов в год. Ил-112 имеет неплохой модификационный потенциал, благодаря чему на его базе могут быть созданы самолеты радиоэлектронной борьбы и разведки, телеметрии, самолеты для нужд МЧС и даже воздушные командные пункты.