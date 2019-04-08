Железняк напомнил Ягланду, как СЕ под руководством США разрушал связи с Россией

Москва, 8 апреля. США являются основным источником деструктивных тенденций в ЕС, в то время как Россия, наоборот, заинтересована в сильной и мирной Европе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По мнению политика, Вашингтон воспринимает европейские страны не как партнеров, а как сателлитов и конкурентов, с которыми ведут гибридные войны. При этом Белый дом прикрывается «фейками о российской псевдо-угрозе». Этими же фейками, как отметил Железняк, оправдывается и расширение НАТО в Европе.

Москва, по словам депутата, ведет себя совсем иначе. Он напомнил о глубоких исторических связях РФ и Европы, указал и на большие перспективы сотрудничества, и на множество не реализованных возможностей.

В ответ на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о возможном выходе России из СЕ Железняк заявил, что главным условием решения России о финансировании СЕ является закрепление прав полноценного и равноправного участия всех национальных делегаций в регламенте ПАСЕ. Таким образом, как подчеркнул политик, Совет Европы должен определиться со своим отношением к РФ и работе ПАСЕ.

«Мы не будем финансировать организацию, в которой действуют двойные стандарты и ущемляют права национальных делегаций», — отметил он в комментарии РИА Новости.

Железняк также указал на то, что Россия, так же как и другие члены ПАСЕ, должна иметь равные права.

Кроме того, парламентарий обратил внимание Ягланда на то, что на протяжении многих лет еврочиновники под руководством Вашингтона «искусственно создавали разделительные линии с Россией, разрушая традиционные культурные и деловые взаимоотношения».

В заключении Железняк прокомментировал и затянувшийся выход Британии из ЕС, а также рост числа евроскептиков среди стран-участниц ЕС, готовых к восстановлению связей с России, несмотря на санкции, угрозы и политический шантаж. Все это, по мнению политика, говорит о том, что существующая модель единой Европы переживает кризис и нуждается в новых путях развития.

Ранее Ягланд заявил, что возможный выход России из Совета Европы и Brexit может стать настоящим потрясением для Старого Света.